Militaire kleding en uitrusting gestolen

Tijdens een transport van Nederland naar Groot-Brittannië, is militaire kleding en uitrusting gestolen.

Oekraïense militairen

'De spullen waren bedoeld voor Oekraïense militairen die in Groot-Brittannië training krijgen. De goederen zijn vorige week ontvreemd uit de civiele vrachtwagen die ze vervoerde', zo heeft het ministerie van Defensie vandaag bekendgemaakt.

Nachtelijke stop Groot-Brittannië

'De roof vond plaats tijdens een nachtelijke stop in Groot-Brittannië. Hierbij is het zeil van de laadruimte van de vrachtwagen opengesneden. Deze is vervolgens voor een deel leeggehaald', aldus het ministerie.

Operatie 'Interflex'

Oekraïense militairen krijgen in Groot-Brittannië een militaire training via operatie Interflex. Ook Nederlandse militairen leveren daar een bijdrage aan. De lokale politie doet onderzoek naar de diefstal.