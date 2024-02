Nog niet eerder zoveel gasten in Nederlandse logiesaccommodaties

In 2023 verbleven er 49,7 miljoen gasten in de Nederlandse hotels en op campings en huisjesterreinen. Dat is 8,1 procent meer dan een jaar eerder. Nog niet eerder ontvingen deze accommodaties zoveel gasten. Vooral het aantal buitenlandse gasten nam toe; dat steeg met bijna een kwart naar 20,4 miljoenen en is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het aantal Nederlandse gasten bleef ongeveer gelijk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.