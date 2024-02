Generaal Eichelsheim bezoekt Tsjechische wapenfabrikanten die aan Oekraïne leveren

Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim

Oekraïne heeft grote behoefte aan dit wapen. Daarom bestelde Nederland er onlangs 9 voor dit land. De wapens maken deel uit van een grote Nederlandse bestelling voor Oekraïne. Die wordt geleverd door 2 wapenfabrikanten in Tsjechië. Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim nam daar vandaag een kijkje.

VERA-NG radarsysteem

Eichelsheim inspecteerde ook een VERA-NG radarsysteem. Dit passieve surveillance-systeem kan zowel lucht-, maritieme-, als gronddoelen opsporen. De CDS benadrukte dat steun aan Oekraïne nog steeds de hoogste prioriteit heeft voor Nederland.

Testen voor Oekraïne

Nederland bestelde eerder al 100 MR-2 luchtdoelkanonnen en samen met de Verenigde Staten en Denemarken 100 gemoderniseerde T-72 gevechtstanks in Tsjechië. Eichelsheim kreeg deze wapens ook te zien tijdens zijn rondleiding bij de fabrikanten Excaliber Army en ERA.

MR-2 luchtdoelkanon

Het MR-2 luchtdoelkanon is een eenvoudig mobiel systeem waarmee effectief drones zijn uit te schakelen. De T-72 is een voor Oekraïnse militairen bekende tank. Daardoor hebben ze geen extra opleidingstijd nodig om de voertuigen te besturen. Nadat het materieel is getest, gaat het rechtstreeks naar Oekraïne.

Defensie-industrie in de lift

Nederland werkt samen met Tsjechië vanwege de goed ontwikkelde defensie-industrie in dit land. Nederland is inmiddels een van de belangrijkste klanten. In de meeste Europese landen moet de productie van wapens van ver komen. Jarenlang is er weinig in geïnvesteerd. Maar de veiligheid van Europa staat zwaar onder druk. Dat komt niet alleen door de oorlog in Oekraïne. Ook onrust in het Midden-Oosten, een assertiever China en veranderde machtsverhoudingen spelen daarbij een rol. Nederland investeert om die reden in de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie. Eichelsheim: “Als we dit niet doen, gaat het ten koste van onze eigen veiligheid.”

Productiecapaciteit van Europa snel vergroten

De gezamenlijke productiecapaciteit van Europa is alleen snel te vergroten door slim samen te werken. Het gezamenlijk aanbesteden door landen helpt hierbij. Ook veel andere Europese landen en bedrijven zijn samenwerkingen aangegaan om de productiecapaciteit te verhogen. Een goed voorbeeld is het plan voor een Europese productielijn voor Patriot-luchtverdedigingsraketten in Duitsland.