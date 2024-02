Huishoudens kiezen steeds vaker voor een reparatie

Steeds vaker kiezen huishoudens voor een reparatie in plaats van de vervanging van een defect apparaat of meubel.

Denk bijvoorbeeld aan een keukenkastje, waarvan de deur niet langer goed sluit. Gasveren online bestellen bij Vervangingsmarkt.nl kan de oplossing vormen voor dit probleem. Het onderdeel wordt niet alleen gebruikt voor de deur van een keukenkast, maar bijvoorbeeld ook voor aanhangers en binnen caravans. Het vervangen van losse onderdelen maakt dat een meubel of apparaat vaak nog een lange tijd mee kan. Dit past bij de duurzame levensstijl die door veel huishoudens wordt nagestreefd tegenwoordig.

Niet onbelangrijk hierbij is het gegeven, dat het vervangen van onderdelen steeds makkelijker wordt. Op het internet zijn tal van video’s te vinden, waarin wordt uitgelegd hoe je dit aanpakt. Speciaal gereedschap heb je er over het algemeen niet voor nodig.

Lekkende kraan herstellen in plaats van vervangen

Naast de mogelijkheid om een gasveer te vervangen bij een keukenkastje dat niet goed sluit, kun je ook andere componenten van de keuken repareren. Denk bijvoorbeeld aan een lekkende kraan. In veel gevallen wordt zo’n lekkage veroorzaakt door een kapot binnenwerk. Ook een gescheurd rubberen ringetje kan de oorzaak zijn van de ontstane lekkage. Om schade aan de keuken te voorkomen is het zaak de lekkage spoedig te verhelpen. Haal de bestaande kraan los om de oorzaak vast te stellen en het juiste vervangende onderdeel online aan te schaffen.

Blijkt het herstellen van een lekkende kraan lastig te zijn? In dat geval kun je overwegen deze alsnog in z’n geheel te vernieuwen. Populair hierbij is de keuze voor een Quooker kraan; een kraan die zowel koud, warm als kokend water levert. Voordeel hiervan is dat je de losse waterkoker niet langer nodig hebt.

Steeds meer tijd om klussen in huis uit te voeren

Dat het vervangen van kapotte of versleten onderdelen populairder wordt, hangt niet alleen samen met het duurzame karakter hiervan. Ook heeft men meer tijd, doordat er vaker vanuit huis gewerkt wordt. We staan aan het eind van de dag niet meer in de file, maar kunnen na het dichtklappen van de laptop direct aan de slag met een klusje in of rondom de eigen woning. In algemene zin geldt dat het zelfstandig uitvoeren van klussen sinds de uitbraak van de pandemie populairder is geworden. Het is leuk en ook nog eens voordelig om een probleem in bijvoorbeeld de keuken zelf op te lossen!