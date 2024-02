Betaalrekeningen in 5 jaar tijd fiks duurder

Betaalrekeningen zijn in 5 jaar flink duurder geworden. Bij ING en ABN AMRO stegen de kosten zelfs met meer dan 100% in deze periode. Consumenten konden in 2019 nog voor €18 per jaar bankieren, inmiddels moeten ze daar minimaal €32 voor neertellen.

Onderzoekers van de Consumentenbond vergeleken de prijzen van de goedkoopste betaalrekeningen van de 9 Nederlandse banken in 2024 met die van 2019. Dat deden ze voor rekeningen met 1 betaalpas en gezamenlijke rekeningen met 2 passen.

ING grootste stijger

ING was 5 jaar geleden met €18,60 per jaar voor een betaalrekening met 1 betaalpas nog één van de goedkoopste banken. Maar nu betalen klanten €43,80. Dat is een stijging van maar liefst 135%. Daarmee is ING de grootste stijger.

Ook klanten van ABN AMRO moeten flink dieper in de buidel tasten. Bij die bank kost een betaalrekening nu meer dan het dubbele dan in 2019. Klanten betalen nu jaarlijks €39, 110% meer dan 5 jaar geleden. ASN Bank is met €32,40 per jaar het goedkoopst.

2 passen

Voor een rekening met 2 passen stegen de kosten bij ING eveneens het hardst: van €30,60 in 2019 tot €57 in 2024 (86%). Bij ABN AMRO, ASN Bank en RegioBank betalen klanten een vergelijkbaar bedrag. SNS is met €44,40 per jaar het goedkoopst.

Klaar

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, ergert zich aan de forse stijgingen: ‘Jarenlang gaven de banken de lage rentestanden en de kosten voor innovatie en maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering als reden voor de steeds hogere tarieven. Maar inmiddels is de rente flink gestegen en bovendien heeft de Nederlandse Vereniging van Banken standaarden ontwikkeld, waarmee banken gerichter en gebaseerd op risico’s onderzoek kunnen doen. Wat mij betreft is het nu dan ook wel klaar met die extreme tariefsverhogingen.’

Ontevreden

De stijgende kosten zijn consumenten een doorn in het oog. Uit panelonderzoek van de Consumentenbond blijkt zelfs dat het de grootste ergernis is van klanten. Onder andere omdat ze er niets voor terug krijgen. 41% van de ondervraagden vindt dat een betaalrekening gratis zou moeten zijn. Toch zijn consumenten over het algemeen tevreden over hun bank. RegioBank scoort met een 9,4 het best. Het minst tevreden over hun bank zijn klanten van ING. Zij geven hun bank een 6,8.