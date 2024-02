Vermoedelijke schutter rapper Bigidagoe op luchthaven Parijs aangehouden

Woensdag is op de luchthaven van Parijs een 20-jarige Amsterdammer aangehouden in verband met het dodelijke schietincident, drie dagen eerder op de Rhoneweg in Amsterdam waarbij de 26-jarige Danzel Silos, bekend als rapper Bigidagoe, om het leven kwam.

Neergeschoten

Silos was afgelopen zondag met vrienden naar een feest geweest in een partycentrum aan de Rhoneweg. Toen Silos in de nacht van zaterdag op zondag na afloop van het feest wilde vertrekken vanaf een parkeerterrein, zo’n honderd meter verderop, werd hij door een schutter onder vuur genomen. Hij werd ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Niet lang daarna overleed hij aan zijn verwondingen.

Luchthaven Parijs-Charles de Gaulle

'Een TGO (Team Grootschalige Opsporing) is al sinds het dodelijke schietincident onophoudelijk aan het werk om de verantwoordelijken op te sporen. Het rechercheteam kreeg zicht op de verdachte die vanuit Parijs naar Cayenne (Frans-Guyana) wilde vluchten', zo meldt de politie woensdag.

Aangehouden

'Toen de verdachte woensdagochtend wilde inchecken op de luchthaven van Parijs-Charles de Gaulle werd hij door de grensbewaking aangehouden. De verdachte zit vast en zal worden overgeleverd aan het parket Amsterdam. De familie van Silos is op de hoogte gebracht van de aanhouding in Parijs', aldus de politie.

Explosies

In de nacht van dinsdag op woensdag 28 februari zijn drie explosies geweest bij woningen in de straten Mastbos in Noord, Populierenweg in Oost en Kelbergen in Zuidoost. De recherche onderzoekt of deze te maken hebben met de dood van Silos. Zowel in Noord als Zuidoost staat op de muur de tekst 'war' gespoten

Completer beeld

Om tot een completer beeld te komen wat zich precies heeft afgespeeld op zondagochtend op de Rhoneweg onderzoekt het rechercheteam momenteel de achtergrond van een mogelijk conflict tussen rapgroepen.