Zeer grote hennepkwekerij in loods aangetroffen

Agenten hebben woensdagmorgen 28 februari een professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen in een loods aan de Nijverheidsweg in Zoeterwoude. De kwekerij was bij binnenkomst niet direct zichtbaar, maar was ondergebracht in een verborgen ruimte op meerdere etages, omringd door muren.