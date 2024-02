Europese subsidie beschikbaar voor gelijkheid tussen verschillende genders op de werkvloer

Van 6 mei tot en met 7 juni 2024 kunnen organisaties een subsidie aanvragen voor projecten die op een innovatieve wijze zijn gericht op het stimuleren van gelijkheid tussen mannen, vrouwen of andere genders op de werkvloer. Te denken valt bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van een betere combinatie van arbeid en zorg of maatregelen gericht op loontransparantie en gelijke beloning. In totaal is er € 5,5 miljoen beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).