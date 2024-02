OM eist celstraf en TBS tegen verdachte dodelijk ongeval Maasboulevard

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging en een rijverbod van 10 jaar geëist tegen een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die er van wordt verdacht een ouder stel van 79 en 74 op de Maasboulevard in Rotterdam te hebben doodgereden. Dat gebeurde op 3 september 2023.

Oversteken zebrapad

De man en de vrouw waren in Rotterdam om de Wereldhavendagen te bezoeken en wilden bij een zebrapad op de Maasboulevard oversteken. Ze hadden op dat moment, zo is uit onderzoek gebleken, groen licht. Terwijl ze nietsvermoedend oversteken komt een bestelbus met zeer hoge snelheid aangereden en schept beide wandelaars. Ze overlijden beiden ter plekke. De bestelbus raakt beschadigd en stopt ter hoogte van het oude Tropicana. De bestuurder zet het op een lopen.

Camerabeelden

Na het ongeval wordt direct een groot onderzoek gestart om de toedracht te achterhalen. Er worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Zo wordt duidelijk dat de verdachte na een woordenwisseling met zijn moeder boos is vertrokken en dat hij onder invloed van alcohol en verdovende middelen plaatsneemt achter het stuur. Op verschillende plekken in Rotterdam haalt de verdachte halsbrekende en levensgevaarlijke toeren uit.

Maastunnel

In de Maastunnel worden bijvoorbeeld voertuigen links en rechts ingehaald over de doorgetrokken streep en als de verdachte de tunnel uitkomt, moet hij een noodstop maken waarbij verschillende verkeerspionnen geraakt worden. Ook blijkt dat hij meermalen een rood verkeerslicht negeert en veel te hard rijdt. De snelheid op het moment van de aanrijding is berekend op ruim 100 kilometer per uur. Er is op de Maasboulevard 50 kilometer per uur toegestaan.

Diefstal

De verdachte verschijnt een dag na de aanrijding op het bureau en doet aangifte van diefstal van zijn bestelbus. Hij wordt op dat moment direct aangehouden. In afgeluisterde gesprekken geeft hij aan wel degelijk de bestuurder te zijn geweest. Uiteindelijk geeft de man tegenover de politie uiteindelijk toe dat hij de bestuurder was.

Pieter Baan Centrum

Volgens de officier van justitie is naast de gevangenisstraf van 8 jaar ook een TBS-behandeling noodzakelijk. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum komt naar voren dat de verdachte een persoonlijkheidsstoornis met antisociale trekken heeft en zwaar verslaafd is aan alcohol en drugs. De kans dat verdachte zonder behandeling opnieuw dergelijke feiten begaat is om die reden extreem hoog.

Gesprek met nabestaanden

“De straf zal uiteindelijk voor de nabestaanden niets oplossen, maar het is wel belangrijk dat de samenleving wordt beschermd tegen afschuwelijke gebeurtenissen als die van 3 september”, aldus de officier van justitie ter zitting. “Ik heb uitgebreid gesproken met de familie van de beide overledenen en de moeite die het hen kost om weer door te gaan na het verschrikkelijke verlies is bijna niet voor te stellen.”