Coachend leidinggeven: een snel opkomende trend op de werkvloer

Een groeiend aantal managers kiest voor een coachend leidinggeven training van NONONS.nl. Die vorm van leidinggeven sluit goed aan op de andere ontwikkelingen. Binnen deze stijl grijpt een leidinggevende niet langer automatisch de regie. Die regie wordt juist heel bewust bij het team neergelegd.

De stijl sluit goed daardoor aan op de zelfsturende teams. Managers moeten de vaardigheden en vooral de juiste mindset hebben om op coachende wijze leiding te geven aan teams. Bij coachend leidinggeven draait het niet om de regeltjes uit de theorie, maar juist om de mindset van zowel de leidinggevende als diens team.

Teams laten groeien

Doel van coachend leiderschap is het creëren van een klimaat, waarbinnen teams en individuen de kans krijgen om te groeien. De manier waarop een individu hierin wordt aangestuurd is afhankelijk van diens eigen wensen. Waar de ene collega een strakke manier van leidinggeven waardeert, wenst de ander naar zo veel mogelijk vrijheid om productief te kunnen zijn.

Coachend leiderschap is gericht op het herkennen van kwaliteiten en behoeften bij het individu, om op basis daarvan te zorgen voor de juiste aansturing van het team als geheel. Die focus is totaal anders dan bij een aantal andere leiderschapsstijlen. Daardoor merken organisaties die een coachende stijl omarmen dat de productiviteit snel toeneemt. De trend verspreidt zich daardoor als een olievlek binnen veel meer organisaties.

Ook de opleiding tot coach is in trek

Niet alleen volgen veel managers een opleiding coachend leidinggeven; ook de meer generieke opleiding tot coach is geliefd. Want, weet jij wat het verschil is tussen coachen en adviseren? Of ben je je bewust van het verschil tussen het helpen van een collega en het bieden van coaching? Er bestaan belangrijke verschillen, die coaches al veel langer kennen.

Dat maakt meer informatie over een opleiding tot coach heel waardevol voor veel leidinggevenden en de bedrijven waar ze werken. Daarnaast zal een dergelijke opleiding je soft skills op dit vlak helpen te verbeteren. Daarvan profiteren leidinggevenden zowel in hun werk als privé, omdat ze persoonlijk groeien.

Verantwoordelijkheid geven als dat kan

De opleiding tot coachend leidinggeven leert leidinggevenden om medewerkers verantwoordelijkheid te geven als dat kan. Het komt de productiviteit, de tevredenheid en veel meer belangrijke factoren ten goede.

Vanuit een andere mindset ontstaat er een nieuwe vorm van leiderschap. Het is een belangrijke trend binnen steeds meer bedrijven, die daardoor meer voor elkaar krijgen. De productiviteit neemt toe, dankzij de nieuwe benadering van medewerkers.