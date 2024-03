Eerste stap naar sector-cao Luchtvracht-afhandeling

De Werkgeversvereniging Luchtvracht Afhandeling (WLVA) en de FNV ondertekenden onlangs een protocol waarin afspraken zijn gemaakt over de randvoorwaarden voor een sector-cao. Inzet is een nieuwe sector-cao vanaf 1 januari 2025 die de individuele bedrijfscao’s van de luchtvrachtbedrijven moet vervangen. De sector-cao bevat afspraken over loon, werktijden, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.