CNV blij met uitspraak dat online supers onder cao Levensmiddelen vallen

CNV Vakmensen is blij met de uitspraak van de rechter dat online boodschappenwinkels gewoon supermarkten zijn en daarom de cao Levensmiddelen moeten toepassen. ‘Voor de positie van de werknemers van de online supers is dat een goede zaak’, zegt Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen.

In een poging onder de cao uit te komen hadden E-Commerce Nederland en boodschappenbezorgers Picnic, Flink, Getir en Gorrilas een rechtszaak aangespannen tegen de traditionele cao-partijen waaronder het CNV. Ze betoogden eigenlijk geen supermarkt te zijn en daarom de cao Levensmiddelen niet te hoeven toepassen.

In zijn vonnis van vandaag liet de rechter weten daar niet in mee te gaan. ‘Medewerkers kunnen daardoor rekenen op de degelijke arbeidsvoorwaarden uit de cao Levensmiddelen zoals avond- en weekendtoeslagen’, zegt Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen.

Bezorging staat in dienst van winkelbedrijf

De boodschappenbezorgers vinden dat een groot deel van hun medewerkers zich bezighoudt met het sorteren, inpakken en bezorgen, waardoor ze een totaal andere bedrijfssoort zijn. Twerda bestrijdt dat: ‘Die werkzaamheden staan in dienst van het winkelbedrijf. Daarmee blijven het gewoon supermarkten. Gelukkig heeft de rechter onze overtuiging bevestigd.’

CNV wil oplossingen zoeken aan de cao-tafel

Een van de redenen om zich niet als supermarkt te willen profileren, is dat een aantal arbeidsvoorwaarden uit de cao Levensmiddelen duur uitpakken voor de boodschappenbezorgers. Zo hebben ze vaak oudere medewerkers in dienst dan de traditionele supermarkten omdat ze in het bezit moeten zijn van een rijbewijs. De toeslagen voor avond- en weekendwerk vallen daardoor duurder uit. Twerda: ‘Ik snap de problemen waar ze mee worstelen. En wat mij betreft zoeken we daar samen aan de cao-tafel een oplossing voor waar elke partij zich happy bij voelt.’