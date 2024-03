Nederland en Suriname verstevigen samenwerking tegen drugssmokkel

De Surinaame minister van Financiën Stanley Raghoebarsing en staatssecretaris Aukje De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) hebben afgesproken om de samenwerking op douanezaken te verstevigen. De afspraken moeten een bijdrage leveren aan de inzet van de douane-organisaties in beide landen bij de bestrijding van drugssmokkel. Zo gaan Nederlandse en Surinaamse douaniers samen trainingen volgen en gaan de landen meer informatie uitwisselen over smokkelmethoden.

Staatssecretaris De Vries: “In zowel Suriname als Nederland worden scheepslijnen en vliegroutes misbruikt door criminelen, om zo drugs te smokkelen. Daarom willen we samenwerken, om zo alles op alles te zetten om drugssmokkel tegen te gaan. Zo raken we de criminelen in hun perverse verdienmodel.”

Nederland en Suriname werken al goed samen, bijvoorbeeld om drugssmokkel via luchthavens tegen te gaan. Vorig jaar is er een attaché van de Nederlandse Douane in Paramaribo geplaatst, die intensief samenwerkt met de Surinaamse Douane. Bovendien delen de Douanediensten inlichtingen en informatie over smokkelmethoden. Deze samenwerking draagt bij aan het doel om de drugs al te onderscheppen voor ze richting Nederland vertrekken.

De landen willen de samenwerking verder verstevigen om smokkel via zeehavens een halt toe te roepen. Daarom hebben de minister en de staatssecretaris de intentie uitgesproken om nog dit jaar een Memorandum of Understanding te tekenen tussen beide Douanediensten, waarin ze de versterking van de samenwerking verder vormgeven.

De Nederlandse Douane ziet dat er steeds meer drugs uit Latijns-Amerika komen. Suriname is een doorvoerland voor cocaïne uit andere landen. Omdat criminele netwerken achter dit soort smokkel op een geavanceerde manier opereren, is het cruciaal om internationaal de handen ineen te slaan. De afspraken moeten gaan helpen om drugssmokkel al bij de bron aan te pakken.

Vorig jaar heeft de Douane 523 kilo drugs afkomstig uit Suriname onderschept. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor, toen er 1187 kilo werd onderschept. De drugs kwamen vorig jaar vooral via luchtvracht, in 2022 was dat vooral via de havens.