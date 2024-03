Leden akkoord met stevige nieuwe cao voor Banden- en Wielenbranche

Dit resulteerde in een duidelijke goedkeuring van het akkoord door de leden, een steun die ook werd gedeeld door de leden van andere vakbonden en werkgeversorganisatie VACO.

Het nieuwe cao-akkoord heeft een looptijd van 1 april 2024 tot en met 31 mei 2025, wat een periode van 15 maanden beslaat. Een van de meest opvallende afspraken in het akkoord is de structurele loonsverhoging van gemiddeld 9,14% gedurende deze periode, wat neerkomt op een loonsverhoging van ruim 7,83% op jaarbasis. Deze loonsverhoging wordt gefaseerd ingevoerd, met onder andere een structurele verhoging van € 60 en vervolgens 1,7% per 1 april 2024, gevolgd door verdere verhogingen van 2% in september 2024 en 3% in januari 2025.

5 mei doorbetaalde vrije dag

Een andere opmerkelijke afspraak is dat 5 mei voortaan erkend zal worden als een doorbetaalde vrije dag. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een verlofspaarregeling waarmee werknemers tot 100 weken verlof kunnen sparen om eerder te kunnen stoppen met werken. Ook is er overeengekomen dat leidinggevenden die tijdens bereikbaarheidsdiensten worden opgeroepen, deze gewerkte uren voortaan als overwerkuren zullen krijgen.

250 euro per kind bij geboorteverlof

Verder zal het aanvullend geboorteverlof worden aangevuld met een eenmalige uitkering van € 250 bruto per kind, terwijl de afspraak over ontwikkelvouchers (125 opleidingsvouchers van € 750) wordt voortgezet en er gezamenlijk wordt gezocht naar manieren om het gebruik ervan te stimuleren. Daarnaast zullen vakbonden en werkgevers een gezamenlijke campagne opzetten om veilig en gezond werken te bevorderen en de werkdruk te verminderen.

Cao Banden en Wielen

Er vallen zo’n 7000 mensen onder de cao Banden en Wielen. Zij werken voornamelijk bij bedrijven zoals Euromaster en Kwik-fit.