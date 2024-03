Taakstraf geëist tegen dansleraar (61) wegens aanranding

Het OM eist een werkstraf van 60 uur tegen een 61-jarige man uit Dongen wegens aanranding van een vrouw aan wie hij vroeger lesgaf in een dansschool in Rijen. Wegens gebrek aan bewijs vroeg de officier van justitie vrijspraak voor het seksueel misbruiken van een andere minderjarige door de verdachte. ,,Het is niet wenselijk dat deze man nog langer actief is als dansleraar’’, aldus de officier.

De ontuchtige handelingen met het eerste slachtoffer vonden plaats in het voorjaar van 2004 in de gemeente Gilze Rijen en de vrouw deed achttien jaar later alsnog aangifte bij de politie. Zij en de verdachte kwamen met elkaar in contact, omdat de vrouw – samen met haar danspartner – in zijn dansschool kwam om te trainen. De verdachte mengde zich dan in hun trainingen en betastte het slachtoffer tijdens het dansen bij haar borsten, billen en kruis. Ook duwde hij zijn geslachtsdeel tegen haar lichaam.

Volgens de verdachte, die in 2005 veroordeeld werd voor seksueel misbruik van een minderjarige, klopt het dat de vrouw trainingsruimte in zijn dansschool gebruikte, maar hij ontkent alle beschuldigingen.

Beroepsverbod niet mogelijk

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de verdachte de strafbare feiten wel degelijk heeft gepleegd en eist een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. ,,Het is niet wenselijk dat de verdachte nog langer actief is als dansleraar, zowel betaald als onbetaald. Dat signaal had ik heel graag willen afgeven door ook nog een beroepsverbod te eisen. Maar helaas kan dat niet omdat de wetgever dat niet toestond toen de feiten werden gepleegd’’, zegt de officier. Daarmee doelt hij op het feit dat het Wetboek van Strafrecht destijds geen mogelijkheid bood om een beroepsverbod te eisen en op te leggen.

Zwijgen over wat er was gebeurd

De andere aangifte tegen de man uit Dongen komt van een vrouw, die op twaalfjarige leeftijd in de dansschool belandde. Zij verklaarde dat zij na een ochtendles (ze was toen vijftien) werd aangerand door de verdachte in het toilet van de dansschool. De man begon haar te zoenen en dwong het meisje om hem oraal te bevredigen. De dansleraar droeg haar op om te zwijgen over wat er was gebeurd.

Nadat het meisje assistente werd van de man hadden de twee vaker seks. Dat ging vanaf haar vijftiende volgens de vrouw vijf jaar door.

De officier van justitie zei vrijdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan het verhaal van het nu 38-jarige slachtoffer. Maar wegens gebrek aan wettig bewijs vraagt hij de rechtbank in deze zaak om vrijspraak.

De rechtbank doet uitspraak op vrijdag 15 maart.