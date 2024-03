Verwarde man met steekwond aangetroffen bij waterkant in Den Bosch

De hulpdiensten zijn zaterdagochtend gealarmeerd voor een incident aan de Zuidwal in Den Bosch.

Steekwond

Daar zat een man met een steekwond aan de waterkant van de Singelgracht nabij Bastion Oranje. Met behulp van de brandweer werd de man in een brancard naar boven gehesen en later met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Traumahelikopter landt op smal dijkje

Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse en landde verderop aan de rand van het Bossche Broek op een smal dijkje. Het is niet duidelijk of de man zelf of iemand anders de verwondingen heeft aangebracht, de politie doet daar nog onderzoek naar. De verwarde man werd vergezeld door zijn broer die ook de hulpdiensten zou hebben gewaarschuwd.