Kleine brand in kofferbak geparkeerde personenauto op het Bolkenplein in Veghel

Kofferbak

In de kofferbak van een geparkeerde auto woedde een klein brandje, wat vermoedelijk door kortsluiting is ontstaan. Doordat de auto volledig was afgesloten had het vuur onvoldoende zuurstof om zich verder te ontwikkelen en doofde zichzelf.

Nablussen

Wel demonteerde de brandweer de bekleding en bluste nog na. De politie sloot een deel van de parkeerplaats af en hield omstanders op afstand. Ook de Meierijstraat was ter hoogte van het Bolkenplein dicht.