Opnieuw aanhouding na schietincident station Purmerend, man van 19 uit Landsmeer

De politie heeft in het onderzoek naar het schietincident bij het treinstation in Purmerend een nieuwe verdachte aangehouden.

Alle beperkingen

Het gaat om een 19-jarige jongen uit Landsmeer. De verdachte is maandag 4 maart aangehouden in de Westbeemster en zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben.

Aanhouding

Op maandagavond 12 februari kreeg de politie rond 20.05 uur melding van een schietincident. Hierbij is een 19-jarige man uit Purmerend om het leven gekomen. Een andere man, een 19-jarige man uit de gemeente Medemblik, raakte zwaargewond. Hij ligt op dit moment in het ziekenhuis. Zie hier eerdere berichtgeving.

Aanhoudingen

Dinsdag 13 februari werd al een 16-jarige jongen uit Purmerend aangehouden in verband met het schietincident. Hij zit nog steeds vast. Woensdag 14 februari wist de politie nog eens twee aanhoudingen te verrichten. De 18-jarige man uit Amsterdam zit nog steeds vast. De 16-jarige jongen uit Purmerend is heengezonden. Hij blijft nog wel verdachte in het onderzoek. De 15-jarige jongen uit Amsterdam, die woensdag 21 februari werd aangehouden, zit nog steeds vast.

Conflict jongeren

De politie vermoedt dat een conflict tussen jongeren in Purmerend mogelijk de aanleiding is geweest van het schietincident. Dit wordt verder onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.