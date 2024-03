Politie doet onderzoek naar zedenzaken centrum Leiden

De recherche doet al enige tijd onderzoek naar een aantal zedenzaken in het centrum van Leiden. Inmiddels staat van een van de zaken vast dat het een verkrachting betreft. Een jonge Leidse vrouw is in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 februari op het Noordeinde slachtoffer geworden van een verkrachting.

De afgelopen periode deden zich in het centrum van Leiden incidenten voor waarbij vrouwen, waaronder studentes, zijn lastiggevallen of aangerand door een man. In een geval bleek het daarbij te gaan om een daadwerkelijke verkrachting. Een jonge Leidse vrouw was in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 februari lopend onderweg van de Breestraat naar het Noordeinde toen zij plotseling werd aangesproken door een onbekende man, die haar vervolgens belaagde. De man maakte zich hierna direct uit de voeten. Het incident vond plaats tussen 02.45 uur en 03.30 uur. De politie startte direct een buurtonderzoek, maar trof de verdachte niet meer aan.

Waarschuwing

Omdat er meerdere meldingen waren, besloot de politie hier al eerder over te berichten en vrouwen in het centrum van Leiden alert te maken. Hoewel in de regel niet over iedere afzonderlijke zedenzaak gepubliceerd wordt, hecht de politie in Leiden er waarde aan om naar buiten te brengen dat er inmiddels een aangifte is opgenomen van een verkrachting. Op basis van de verklaringen gaat het vermoedelijk niet in alle gevallen om dezelfde man. Het geven van een signalement is op dit moment daarom lastig.

Extra aandacht

Vanzelfsprekend hebben deze zaken ook de aandacht tijdens de surveillance door de politie, zowel door agenten in uniform als in burger. Tijdens de briefings op de drie Leidse politieteams worden de zaken extra onder de aandacht van de agenten gebracht.