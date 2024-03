Politie treft in auto halfnaakte vrouw, wapens en drugs aan

In de nacht van maandag op dinsdag 5 maart 2024 hebben agenten in Vlissingen bij het Nollebos een man en een vrouw aangehouden.

Wapenbezit en harddrugs

Het tweetal, een 23-jarige man zonder vast adres in ons land en een 20-jarige vrouw uit Vlissingen, wordt verdacht van verboden wapenbezit en het bezit van harddrugs.

Naakte vrouw en beslagen autoruiten

Surveillerende politieagenten zagen in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.00 uur een auto met beslagen ruiten op een parkeerplaats bij het Nollebos staan. In de auto bleken een halfnaakte vrouw en een man die zijn kleren nog wel aan had te zitten.

Hulp collega's ingeroepen

Terwijl de agenten de identiteit van het tweetal controleerden, zagen ze dat er iets in de auto lag wat op een vuurwapen leek. Ze riepen de hulp van extra collega’s in, waarna de man en de vrouw werden aangehouden en hun auto naar het bureau werd gebracht.

Wapens en drugs

In de auto bleken twee nauwelijks van echt te onderscheiden wapens te liggen: een alarmpistool en een balletjespistool. Ook lagen er patronen en hard- en softdrugs in de auto. De verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden vandaag verhoord.