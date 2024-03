Stijging aantal gestolen e-bikes

Explosieve stijging

Vorig jaar was 57 procent van alle nieuw verkochte fietsen elektrisch, goed voor 80 procent van de omzet van alle fietsverkopen in ons land. Dat maakt dat e-bikes nog altijd populair zijn in Nederland. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij dieven, want in de aangiftecijfers van de Nationale Politie is een duidelijke verschuiving zichtbaar van het aantal winkeldiefstallen en woning- en auto inbraken naar fietsdiefstal. In 2023 is een recordaantal van circa 90.000 elektrische fietsen gestolen in Nederland, 45 procent meer dan in 2021.

Winkels en stations

Vooral in steden worden e-bikes gestolen. Populaire plekken zijn het winkelgebied (29 procent) en stationsgebied (21 procent). Juist doordat mensen hun e-bike hier vaak maar heel even achterlaten en hem dan minder goed vastzetten. Maar als je je e-bike thuis parkeert, loop je ook kans op diefstal (29 procent).

Powerkey en draadloze slijptol

Volgens Rogier Eenkhoorn, projectmanager bij S.A.F.E., gaan dieven vliegensvlug te werk. “Om tijd te besparen, kijken ze waar en hoe e-bikes staan geparkeerd. Elektrische fietsen die met een enkel slot vaststaan, zijn dan een makkelijke prooi. En mede door de opkomst van de powerkey en slijptol op de accu hebben moderne dieven een ringslot in een paar seconden los.”

Diefstal voorkomen

De campagne STAAT-E-LEKKER leert e-bikebezitters hoe ze het fietsendieven zo moeilijk mogelijk maken. “Zet je e-bike altijd en overal goed vast, ook als je je hem even achterlaat om boodschappen te doen of als je eindelijk thuis bent na een lange werkdag”, zegt EenkHoorn. “Gebruik een vast ringslot én minimaal een tweede slot dat door je voorwiel gaat en aan een fietsenrek of lantaarnpaal bijvoorbeeld. Ook thuis in de schuur. Dit lijkt veel tijd te kosten, maar in de praktijk is het vastzetten met een tweede slot binnen een paar seconden geregeld. Dieven willen snel hun slag slaan, maar als ze meerdere sloten zien, lopen ze door.”

Over STAAT-E-LEKKER

Deze preventiecampagne is een initiatief van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.), Centrum Fietsdiefstal en verzekeraars Achmea, ANWB, Unigarant, ENRA, Kingpolis, ASR en Univé. Daarnaast wordt de campagne breed gedragen en verspreid door STAAT-E-LEKKER-partners waaronder de Fietsersbond, NS, slotenmakers, fietshandelaren, gemeenten en politie.