'Zonnepaneelbezitters benadeeld door vrijwel alle energiebedrijven'

Zonnepaneelbezitters worden systematisch benadeeld door energiebedrijven in Nederland. Verschillende maatregelen worden ingezet om het voor huishoudens met zonnepanelen duurder of lastiger te maken om een energiecontract af te sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van energievergelijk.nl.

De genomen maatregelen tegen zonnepaneelbezitters omvatten het invoeren van terugleverkosten, hogere vaste kosten, het ontbreken van klantenbonussen, de afwezigheid van meerjarige contracten, verhoogde tarieven en lage terugleververgoedingen.

Koen Kuijper, de onderzoeker achter de studie, merkt op dat nagenoeg alle energiebedrijven hieraan meedoen, met uitzondering van aanbieders van dynamische energie. Verder constateert hij significante verschillen tussen de energiebedrijven: “Sommige bedrijven hanteren meer ongunstige voorwaarden dan anderen”.

Terugleverkosten

De zogenaamde 'terugleverkosten', die vorig jaar voor het eerst werden geïntroduceerd, vormen een aanzienlijke last voor huishoudens die zonnepanelen bezitten. Een gemiddeld huishouden met tien zonnepanelen levert jaarlijks ongeveer 2.000 kWh terug aan het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de energieleverancier, kan dit neerkomen op extra kosten van ongeveer 20 euro per maand.

Kuijper: “Het is vaak verstandiger om energieleveranciers die terugleverkosten rekenen te vermijden. Gelukkig zijn er nog steeds meerdere bedrijven die deze heffing niet in rekening brengen.”

Geen bonus of hoger tarief

Toch moeten consumenten ook bij andere energiebedrijven waakzaam zijn. Sommigen keren bijvoorbeeld geen overstapbonus uit aan klanten die energie terugleveren met hun zonnepanelen. Volgens energievergelijk.nl kan het bedrag dat zonnepaneelhouders hierdoor mislopen, oplopen tot bijna 500 euro.

Eén aanbieder gaat nog een stap verder en hanteert hogere tarieven voor stroom én gas, zodra een klant zonne-energie opwekt.

Afwezigheid meerjarig contract

De meest toegepaste maatregel om het voor huishoudens met zonnepanelen minder aantrekkelijk te maken, is het ontbreken van meerjarige contracten (2 of 3 jaar) in het aanbod. Zo bieden onder meer Delta, Eneco, Energiedirect, Essent, Greenchoice geen langlopende stroom- en gascontracten aan voor huishoudens met zonnepanelen, terwijl dit voor nieuwe klanten zonder panelen wel mogelijk is.

"De reden voor deze aanpak ligt voor de hand," legt Kuijper uit. "Bij een vast contract van drie jaar kunnen de voorwaarden niet gewijzigd worden. Dit betekent dat het niet mogelijk is om tijdens de contractduur terugleverkosten of een hoger vastrecht te introduceren. Alle grote energiebedrijven overwegen op dit moment het invoeren van dergelijke kosten. Ik verwacht dat tegen het einde van dit jaar alle energieleveranciers op de een of andere wijze terugleverkosten zullen heffen bij zonnepaneelbezitters," licht de expert toe.