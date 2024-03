Nederland dropt 16 voedselpakketten boven Gaza

C-130 transportvliegtuig

'Het gaat om 16 bundels, die uit een C-130 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht zijn geworpen. Nederland werkte bij deze operatie, en ook de komende dagen nog, met andere landen samen. Dit zijn onder meer Jordanië, België en de Verenigde Staten', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Dreigende sterfte

Het kabinet meldde gisteren dat Nederland opnieuw een toestel van Defensie inzet voor humanitaire hulp. De situatie in Gaza is steeds nijpender geworden en er dreigt sterfte door hongersnood en uitdroging. Israël had toestemming gegeven voor de operatie. De toegang tot Gaza via land is te beperkt. Daarom is nu gekozen voor humanitaire hulp via de lucht.

Hulpgoederen

Een maand geleden dropte Nederland samen met Jordanië al medische hulpgoederen boven Gaza. Die waren bestemd voor een Jordaans veldhospitaal. Vanwege het conflict tussen Hamas en Israël staat er voor humanitaire hulp of eventuele evacuaties een luchtmachtdetachement paraat in Nederland. Dat geldt ook voor eenheden van de mariniers en de luchtmobiele brigade.