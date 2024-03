'Gedetineerde in PI kreeg telefoon met drone via celraam geleverd'

Drone

'De verdachten zouden de drugs en telefoons met een drone op bestelling afleveren in verschillende penitentiaire inrichtingen (PI). Door nauwe samenwerking tussen de PI en de politie zijn de verdachten aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Informatie

De zaak komt aan het licht nadat bij de politie informatie was binnengekomen dat goederen op bestelling via drones zouden worden afgeleverd aan gedetineerden die vastzitten in Nederland, België en Luxemburg.

Onderzoek

Uit onderzoek door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) onder het gezag van het Landelijk Parket, blijkt dat er vanaf 2021 meerdere keren met een drone is gevlogen bij de PI’s in Lelystad, Veenhuizen en Zaandam. Ook in het buitenland zou de drone zijn ingezet om drugs en telefoons bij gedetineerden af te leveren.

Celraam

Veel van dit soort droppings liepen op niets uit doordat dit tijdig werd gezien door de beveiliging van de PI. 'Toch slaagden de verdachten erin om ook succesvol goederen te droppen. Zij wisten een telefoon zelfs zo gericht te bezorgen, dat een gedetineerde deze zo door het raam van zijn cel kon aanpakken', aldus de politie. De ‘leveranciers’ van de luchtpost kregen een ruime financiële vergoeding voor hun service.

Aanhouding

De drie verdachten die de dronevluchten naar de PI organiseerden komen uit Amsterdam, Schiedam en Rijsenhout. In hun woningen heeft de politie drones en onderdelen van drones aangetroffen en verdovende middelen. Deze goederen zijn in beslag genomen. Vandaag zal de voorgeleiding plaatsvinden van twee verdachten van 25 en 32 jaar oud.