Tabletteermachine en grondstoffen drugs gevonden bij inval

De politie heeft zaterdag 9 maart een 42-jarige man uit Dinteloord aangehouden. In een loods aan de Van Heemskerckstraat vonden agenten spullen voor de productie van harddrugs.

Naar aanleiding van een tip gingen agenten zaterdagavond naar de loods toe. Ze vonden er onder andere een tabletteermachine die gebruikt kan worden om pillen te maken. Verder namen ze verschillende grondstoffen in beslag die vermoedelijk gebruikt worden bij de productie van MDMA. Op het terrein werden ook nog spullen gevonden die gebruikt kunnen worden voor de kweek van hennep. Bij de loods hielden agenten de 42-jarige verdachte aan. Alle spullen zijn in beslag genomen, de verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.