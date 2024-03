Man gewond bij schietincident in Zwanenburg

Een 31-jarige man uit Beverwijk raakte zaterdagmiddag rond 12.10 uur gewond bij een schietincident op de Heining in Zwanenburg.

Het slachtoffer raakte in conflict met een andere man, wat uitmondde in een vechtpartij. Hierbij werd geschoten door de verdachte en raakte het slachtoffer gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Ondanks een uitgebreide zoekactie werd de verdachte niet gevonden.