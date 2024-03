Hof legt geen straf op voor vernieling schilderij Meisje met de parel

Op 27 oktober 2022 beschadigden 3 activisten het schilderij Meisje met de parel in het Mauritshuis te Den Haag. Met de klimaatactie beschadigden zij de glasplaat en de lijst van het schilderij. Het schilderij is hierdoor tijdelijk uit het Mauritshuis weggehaald. Dit zijn feiten waarvoor een straf in beginsel op zijn plaats is. Daar ziet het hof van af vanwege diverse omstandigheden.

De activisten hebben – om aandacht te vragen voor de urgentie van de klimaatcrisis – een kostbaar cultureel erfgoed beschadigd. De activisten lijmden zich vast tegen de glasplaat en achterwand van het schilderij. Daarna gooide één van de activisten een rode substantie over een mede-activist en riep een 'klimaatactivistische' boodschap. De derde activist filmde de actie voor media-aandacht. De actie van de Belgische mannen heeft in de maatschappij een grote impact gehad. Deze wijze van meningsuiting en actievoeren heeft een onnodig grote inbreuk gemaakt op de rechten en belangen van anderen.

Geen straf

Hoewel een straf in beginsel gepast is voor de actie, legt het hof de activisten geen straf of maatregel op. Het hof is van oordeel dat het strafrechtelijk ingrijpen niet zó ingrijpend mag zijn dat het een ontmoedigende werking (‘chilling effect’) heeft op mensen die van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vreedzame vergadering gebruik willen maken in het kader van een protestactie. De activisten hebben na hun arrestatie in voorlopige hechtenis gezeten. Gezien de duur van de voorlopige hechtenis is het opleggen van een gevangenisstraf volgens het hof te ingrijpend.

Oordeel rechtbank

In eerste aanleg zijn de drie mannen ieder veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf, waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.