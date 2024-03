Tweede verdachte aangehouden voor poging verkrachting in Schagen

In het onderzoek naar de poging verkrachting op de Karper in Schagen is inmiddels meer duidelijkheid. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Worsteling

Op donderdag 15 februari werd een vrouw aan de Karper ‘overvallen’ door een man die liet weten haar te gaan verkrachten. De vrouw wist na een worsteling te ontkomen. Onderzoek van de zedenpolitie leidde tot bruikbaar beeldmateriaal van de verdachte. Vanwege vrees voor herhaling is dit beeldmateriaal de dag erna verspreid via (social) media.

Afspraken op een erotisch getinte chatsite

De tips die daarop volgden leidden tot een verdachte, een 45-jarige man uit Julianadorp, die op dinsdagavond 27 februari kon worden aangehouden. Hij verklaarde tegen de politie dat hij inderdaad in Schagen was geweest, maar dat dat op uitnodiging van het slachtoffer zou zijn gebeurd. Een en ander zou het gevolg zijn van afspraken op een erotisch getinte chatsite, aldus de verdachte.

Bekentenis

Nader onderzoek van de digitale recherche aan de gegevensdrager van deze verdachte leverde een nieuwe verdachte op, die zich, qua identiteit op de chatsite, had voorgedaan als het slachtoffer. Deze verdachte, een 57-jarige man uit Schagen, is vrijdagavond aangehouden. Hij heeft bekend en zit nog in hechtenis. De 45-jarige man uit Julianadorp mocht naar huis maar blijft verdachte in het onderzoek.