Bekende Nederlanders in actie voor wet die dieren redt

Meer dan zeventig bekende Nederlanders doen woensdag via een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad een dringende oproep aan de politiek. Ze willen wettelijke bescherming voor dieren in de veehouderij.

BN’ers zoals Henny Huisman, Karin Bloemen, Hugo Borst en Jan Slagter willen dat er een einde komt aan praktijken zoals het afbranden van varkensstaartjes, het wegschroeien van hoorns van kalfjes en het klemzetten van moedervarkens tussen stangen. Volgens de BN’ers moeten dieren de ruimte krijgen om gewoon dier te zijn en natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Ondanks de meer dan 20 jaar oude beloften van de politiek om dieren in de veehouderij beter te beschermen, stelt landbouwminister Adema (ChristenUnie) voor om juist wettelijke bescherming uit de Wet dieren te halen.

De Tweede Kamer stemt op 19 maart over een voorstel van de Partij voor de Dieren om de bescherming van dieren wettelijk te regelen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer twijfelen nog over welk voorstel te steunen. Dit terwijl uit recent onderzoek, uitgevoerd door Kieskompas, blijkt dat 8 op de 10 Nederlanders voorstander is van een dierwaardige veehouderij. De bekende Nederlanders hopen dat de Tweede Kamer door middel van hun oproep voor het voorstel van de Partij voor de Dieren gaat stemmen. Volgens hen is dit het enige voorstel dat daadwerkelijk wettelijke bescherming geeft voor dieren in de intensieve veehouderij.