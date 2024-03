Drie aanhoudingen na steekincident in binnenstad van Sneek

De politie heeft in de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 maart drie aanhoudingen verricht na een steekincident in de binnenstad van Sneek. Daarbij raakten twee mannen van 18 uit Sneek gewond. Het onderzoek naar de toedracht van het steekincident is volop gaande.

De politie kreeg op dinsdag 12 maart rond 22:45 uur een melding van een steekincident in het centrum van Sneek. In de omgeving van het Oud Kerkhof vonden we twee slachtoffers. Deze twee 18-jarige mannen uit Sneek zijn met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie gaat er vanuit dat ze gewond zijn geraakt als gevolg van het steekincident.

Aanhoudingen

Na het incident is de politie in de omgeving van de het Oud Kerkhof begonnen met een onderzoek. Agenten hebben gesproken met betrokkenen en mogelijke getuigen. Die informatie heeft geleid tot de aanhouding van drie verdachten. Vlak na middernacht hebben ze in een voertuig op de Lemmerweg een 19-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. Enkele uren later zijn elders in Sneek nog een 21-jarige man en een minderjarige jongen uit Sneek aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau en ze zullen worden verhoord.