Opnieuw Nederlandse militair gewond op zelfde oefenterrein in Duitsland

Vrijdagnacht is een militair van de Koninklijke Landmacht gewond geraakt tijdens een oefening op het militaire terrein Hohenfels in de Duitse deelstaat Beieren.

Eerder deze week ook al ongeval

Afgelopen week raakte ook al op hetzelfde militaire oefenterrein in Duitsland een Nederlandse militair gewond. Zijn verwondingen waren dusdanig ernstig dat hij kwam te overlijden

Ziekenhuis in Regensburg

'De militair van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte die afgelopen nacht gewond raakte, is aangereden door een militair voertuig. De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Regensburg', zo laat het ministerie van Defensie zaterdag weten.

Ontslagen uit militair hospitaal

'Daar is de militair inmiddels uit ontslagen en maakt het naar omstandigheden goed', aldus het ministerie. De familie van de man is geïnformeerd. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.