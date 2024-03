Automobilist gewond na botsing achterop tractor met aanhangwagen

Ziekenhuis

De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. De aanhanger van de tractor raakte nauwelijks beschadigd en mist alleen een bumper. Of de tractor op deze weg mocht rijden zal onderzoek moeten uitwijzen. De politie doet onderzoek. De N374 is tussen Drouwenermond en Nieuw-Buinen was beide richtingen afgesloten en werd na ongeveer 1.5 uur weer vrijgegeven