Koning bezoekt training Oekraïense militairen door Landmacht in Engeland

Koning Willem-Alexander bracht vandaag een bezoek aan operatie Interflex. In dit opleidingsprogramma in het Verenigd Koninkrijk trainen eenheden van de Koninklijke Landmacht Oekraïense militairen om hun land te verdedigen. De koning was aanwezig bij een opleidingsdag in het noorden van Engeland.