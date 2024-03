Jongen (16) gewond bij steekincident Spijkenisse

Bij een steekincident op de Baarsveen is woensdagmiddag een 16-jarige jongen uit Spijkenisse gewond geraakt. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Over de toedracht is nog veel onduidelijk en daarom spreekt de politie graag met getuigen.