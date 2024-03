Verdachte aangehouden na steekincident Ter Apel

Na een steekincident aan de Ter Apelervenen in Ter Apel op vrijdagavond 22 maart is een verdachte aangehouden. Bij het steekincident is een 32-jarige man uit Ter Apel gewond geraakt.

Melding steekincident

Omstreeks 19:10 uur ontvingen we een melding van een steekincident. Direct na de melding zijn we ter plaatse gegaan. Aan de Ter Apelervenen troffen we een slachtoffer aan. Dit is een 32-jarige man uit Ter Apel. Hij is bij het incident gewond geraakt. Het slachtoffer is vervolgens door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachte

Kort na de melding hebben we aan de Ter Apelervenen een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij dit steekincident. Dit gaat om een 19-jarige man uit Ter Apel. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Op locatie is de Forensische Opsporing gelijk gestart met sporenonderzoek. Ook hebben we met een getuigen gesproken. Het onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident loopt.