KNRM Zandvoort ontvangt nieuwe Challenger en bootwagen uit erfenis

Nalatenschap

Het reddingstation KNRM Zandvoort werkte met sterk verouderd materieel. Volgend jaar krijgt het station een nieuwe reddingboot en daarvoor was het bestaande materieel niet meer geschikt. "De bouw van nieuwe bootwagens is, net als bij de reddingboten, mogelijk dankzij de steun van schenkers en donateurs. De KNRM is een goed doel en volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters zoals de heer Boers. Wij zijn hem dan ook enorm dankbaar voor zijn nalatenschap. Hiermee heeft hij mogelijk gemaakt dat we 24 uur per dag klaar kunnen blijven staan om uit te varen en mensen en dieren in nood op het water te redden.", aldus Jan Willem van den Bout, schipper van Reddingstation Zandvoort.

Materieel

De nieuwe KNRM-tractor is een Challenger. Dit is een ex-landbouwvoertuig, geïmporteerd uit Engeland dat bij Habbeké Shipyards volledig wordt omgebouwd naar een KNRM-tractor. Hiervoor wordt onder andere het motorcompartiment waterdicht gemaakt, de cabine vernieuwd voor een rvs-uitvoering en onder meer allerlei extra verlichting toegevoegd. De Challengers zijn enorm sterke tractors met rupsbanden die goed ingezet kunnen worden op het strand en in water. De bootwagen wordt gebouwd bij firma Roodberg uit Terband, Heerenveen, die gespecialiseerd zijn in deze hydrauliek. "Die bootwagens waren tientallen jaren oud en technieken verbeteren steeds meer. Onze bootwagens dienen reddingboten van zo'n 10.000 kilo in zee te leggen, onder zware omstandigheden zoals windkracht 10 en flinke golven. Dan moeten ze wel tegen een stootje kunnen.", aldus Sander Kuipers, operationeel inspecteur regio midden van KNRM Nederland.

De nieuwe bootwagen is doorontwikkeld, zodat hij onder andere geschikt is voor de nieuwe Van Wijk-klasse, de nieuwe schepen die in bestelling zijn om oude schepen te vervangen. Zo is de bootwagen een stuk langer geworden zodat de Van Wijk-klasse hier ook goed in past. Ook de stempelarmen en constructie zijn daarnaast doorontwikkeld en verstevigd. Naast Zandvoort is er onlangs ook eentje op Texel in bedrijf gesteld. In mei zal ook de bootwagen van Noordwijk in bedrijf gesteld worden bij oplevering van het nieuwe boothuis.