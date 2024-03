Politie onderzoekt explosie in Zwanenburg

De politie onderzoekt een explosie bij een woning aan de Amestelle in Zwanenburg. Zondag rond 02.00 uur vond er een explosie plaats.

Explosief materiaal werd naar binnen gegooid en veroorzaakte een explosie in het huis. De aanwezige bewoners zijn niet gewond geraakt, maar de woning heeft aanzienlijke schade opgelopen. Het is nog niet duidelijk wat er precies tot ontploffing is gebracht. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen en/of personen met informatie op om contact op te nemen met de politie.