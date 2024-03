Honderden slangen aangetroffen in groot drugslab in Overijssel

Groot drugslab en twee verdachten aangetroffen

Na een onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) onder leiding van het Landelijk Parket is op vrijdagochtend 22 maart 2024 een instap gedaan in de loods in Overijssel door de Dienst Speciale Interventies. De politie trof een groot drugslab aan dat vol in bedrijf was, twee personen waren druk aan het werk.

Honderden slangen

De twee verdachten van 49 en 41 jaar komen uit Noord-Brabant en zijn direct aangehouden. De bewoner (44 jaar) van de naastgelegen boerderij is ook aangehouden. Na doorzoeking in de boerderij werden daar ook verdovende middelen aangetroffen. Opvallend was dat er ook honderden slangen werden gehouden. Deze bleken na beoordeling van de NVWA legaal te zijn.

Straatwaarde van 450.000 euro

Volgens de Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties van de politie is het een groot drugslab dat professioneel was ingericht. In de loods lag voor ongeveer 150 kilo aan MDMA (grondstof voor XTC) en vele grondstoffen voor het produceren van nog vele honderden kilo’s synthetische drugs. De straatwaarde is zo’n 450.000 euro. Men is tot zaterdag eind van de middag bezig geweest om het lab te ontmantelen en de spullen af te voeren. De verdachten zijn vandaag voorgeleid voor de rechter commissaris in Zwolle en in bewaring gesteld.

Ernstig verontreinigde grond

Dergelijke productielocaties zijn een groot gevaar voor de gezondheid van mensen, dieren en het leefmilieu. De chemische processen die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs, het ongecontroleerd opslaan van de benodigde chemicaliën en het dumpen van drugsafval zorgen voor een zeer zware verontreiniging van de omliggende bodem en het grondwater.

Al het leven gaat dood door drugsafval

Letterlijk al het leven dat in aanraking komt met drugsafval gaat dood. Het saneren van de verontreinigde grond is zeer tijdrovend en vooral een kostbaar traject, waarbij de kosten vaak gedragen worden door de maatschappij. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de grond onder en rondom de loods ernstig verontreinigd is. Ook voor dit aspect is nadrukkelijk aandacht binnen dit onderzoek.