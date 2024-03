Hornbach en Bauhaus de goedkoopste bouwmarkten, maar niet altijd

Onderzoekers van de Consumentenbond vergeleken de prijzen van 267 artikelen bij 8 landelijk opererende bouwmarkten. Over de hele linie zijn Hornbach en Bauhaus flink goedkoper dan het gemiddelde. Daarna volgt Gamma, die 1% goedkoper is dan het gemiddelde.

De andere bouwmarkten zijn allemaal duurder (Hubo 4%, Karwei en Praxis 5%, en Kluswijs 6%). Bouwhof is het duurst. Daar liggen de prijzen maar liefst 15% hoger dan het gemiddelde.

Lang niet altijd de goedkoopste

Hoewel Hornach en Bauhaus goed scoren in het onderzoek, blijken beide ketens lang niet altijd het goedkoopst. Terwijl ze dat wel beloven. Bij Hornbach bleek een kwart van de gepeilde artikelen ergens anders goedkoper. En bij Bauhaus zelfs de helft. Zo kost een literblik Alabastine MDF grondverf bij Bauhaus €39,50. Eenzelfde blik kost bij Gamma €32,99. Bij Hornbach kost een blik Tenco zwarte houtcoat €43,95 en bij Kluswijs €39,99.

Aanbiedingen

Gamma, Praxis en Karwei hebben de meeste aanbiedingen. Gemiddeld geven deze ketens 31% korting. Vooral verf, verlichting, laminaat, behang, raambekleding, deurbeslag en spullen voor een traprenovatie zijn vaak in de aanbieding. Om korting te krijgen, moeten consumenten vaak wel een voordeelpas hebben en hun gegevens delen.

Verf en aarde

Voor sommige specifieke klussen, zoals schilderen en tuinieren, kan het lonen om verder te kijken dan alleen de bouwmarkt. Onder andere verfwinkels, tuincentra en zelfs supermarkten bieden soms goedkope producten aan. Zo verkopen verfwinkels als Voordeelmarkt, Onlineverf en De Verfzaak bijvoorbeeld vaak A-merkverf tegen scherpe prijzen.