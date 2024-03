Jongeren vinden minder dan ouderen dat ze zelf klimaatbewust leven

In 2023 bleek dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar zichzelf minder klimaatbewust vinden leven dan oudere leeftijdsgroepen dat van zichzelf vinden. Jongeren gedragen zich doorgaans ook minder milieuvriendelijk, bijvoorbeeld omdat zij vaker vliegen. Of ze daarbij vliegschaamte ervaren, verschilt niet van de meeste andere leeftijdsgroepen. Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit het onderzoek Belevingen 2023.

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar gaven zichzelf gemiddeld een 6,2 als het gaat om hoe klimaatbewust zij leven (op een schaal van 1 ’ik leef niet klimaatbewust’ tot en met 10 ’ik leef heel erg klimaatbewust’). Deze beoordeling stijgt naarmate de leeftijd toeneemt. Bij de oudste leeftijdsgroepen was dit gemiddeld een 7.

Jongeren vliegen vaker dan ouderen

Jongeren gedroegen zich doorgaans minder milieuvriendelijk, bijvoorbeeld door hun vlieggedrag. In 2023 zei 61 procent van de 18- tot 25-jarigen in de afgelopen 12 maanden met het vliegtuig te hebben gereisd. Ook 25- tot 35-jarigen vlogen relatief veel. Van de 35- tot 55-jarigen zei ongeveer 45 procent met het vliegtuig te hebben gereisd. Naarmate men ouder wordt nam het aandeel vliegreizigers af, tot 14 procent bij de 75-plussers. Vaak vloog men voor een vakantie of citytrip. Ongeveer 20 procent van de jongere leeftijdsgroepen is buiten Europa op vakantie geweest in de afgelopen 12 maanden. Van de 75-plussers was dat 4 procent.

1 op de 5 jongeren die vliegt ervaart vliegschaamte

Van de 18- tot 25-jarigen die weleens met het vliegtuig reizen, zei 22 procent dat zij zich hier schuldig over voelen vanwege het klimaat. Ongeveer de helft van deze leeftijdsgroep zei deze schuldgevoelens niet te hebben. De mate van vliegschaamte onder jongeren is vergelijkbaar met die van 25- tot 65-jarigen. 65-plussers die weleens met het vliegtuig reizen, voelen zich hier vaker schuldig over.