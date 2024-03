Dood in Amstel gevonden Spanjaard (55) is slachtoffer van misdrijf

Groot rechercheonderzoek

'De politie is een groot rechercheonderzoek gestart om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de dood van de man. De hulp van het publiek is daarbij meer dan welkom', aldus de politie.

Brug Sarphatistraat

Het stoffelijk overschot van de 55-jarige man werd vrijdag na een melding omstreeks 09.45 uur aangetroffen ter hoogte van de brug bij de Sarphatistraat. Uit onderzoek is gebleken dat de man om het leven is gekomen door een misdrijf. De politie is daarom een uitgebreid en grootschalig opsporingsonderzoek gestart.

Spanjaard

Binnen dat onderzoek is inmiddels duidelijk geworden wat de identiteit van de man is. Het gaat om een man met de Spaanse nationaliteit. De politie is bezig om via de Spaanse autoriteiten zijn familie te achterhalen. De overleden man had geen vaste woon of verblijfplaats. Hij verbleef vermoedelijk regelmatig onder de Torontobrug aan de Weesperzijde.