Ongeval met motor op snelweg bij Eindhoven; verbindingslus tussen A50 en A2 dicht

Twee ambulances

Rond 11.20 uur ging het mis op de verbindingsweg tussen de snelweg A50 bij Ekkersrijt in Son en Breugel en de snelweg A2 richting Best. De verbindingslijn werd geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Maar liefst twee ambulances en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse.

Ziekenhuis

Een bergingsbedrijf heeft de motorfiets geborgen terwijl ambulancepersoneel zich om het slachtoffer bekommerde. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Of het om een man of een vrouw gaat is niet bekend. De gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse gekomen.