Zwaargewonde man aangetroffen nabij metrostation Van Der Madeweg overleden

Bewusteloos

Daar werd een bewusteloze man aangetroffen. Een taxichauffeur zag hem kort daarvoor zwalkend lopen en in de bosjes vallen. In het ziekenhuis is de man overleden.

Interne verwondingen

De politie is een onderzoek gestart omdat in het ziekenhuis is gebleken dat de man de nodige (interne) verwondingen heeft. Hoe die zijn veroorzaakt is nog onbekend, maar het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario’s.

Onderzoek

Binnen het onderzoek worden allerlei sporen onderzocht, waaronder camerabeelden en digitale gegevensdragers. De politie vraagt iedereen die iets is opgevallen die ochtend, zich te melden.