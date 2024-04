Maart was recordwarm maar wel somber

Met een gemiddelde temperatuur van 9,0 °C tegen normaal 6,5 °C was het de zachtste maart sinds 1901, het begin van onze metingen, zo meldt het KNMI.

De maand kende geen enkele vorstdag, wat slechts één keer eerder is voorgekomen. In tegenstelling tot de (zeer) natte voorgaande vijf maanden was maart droger dan normaal.

Op de eerste astronomische lentedag, 20 maart, werd de hoogste temperatuur van de maand gemeten: 19,5 °C in Ell. Al kan dit op 30 maart nog veranderen. In Woensdrecht werd op 24 maart met -2,0 °C de laagste temperatuur van de maand gemeten.