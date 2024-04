Twee auto’s crashen na rit met hoge snelheid

De politie ziet rond 04.00 uur drie voertuigen met hoge snelheid op de Swaardvenstraat rijden. Diverse eenheden achtervolgen de auto’s. Op de Eindsestraat in Dongen krijgen zij een stopteken en wordt de weg deels geblokkeerd met een politieauto. Daar rijden de drie auto’s langs met hoge snelheid.

Uiteindelijk gaan de auto’s richting de Vierbundersweg in Dongen. Bij de rotonde crasht een voertuig en komt op de kop in de sloot terecht. Een ander voertuig komt in de berm terecht. Een persoon vlucht weg over het nabijgelegen gras. Een 20-jarige man uit Venlo kruipt uit de auto en word daarop meteen aangehouden. Rond 04.20 uur wordt er door een politiehond een verdachte gevonden. Deze 18-jarige man uit Tilburg verstopte zich onder een voertuig, maar werd door hond Fred ontdekt.

Of er inderdaad een derde voertuig bij betrokken en waar deze nu is was zal uit verder onderzoek moeten blijken.