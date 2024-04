Consumentenorganisaties willen nog meer treinen in 2025

Rover is blij dat NS vanaf december fors meer treinen laat rijden maar wil dat er nog een stap extra wordt gezet. Om te beginnen zou NS de afspraken uit het nieuwe contract volledig moeten nakomen. Dat schrijft Rover samen met de andere consumentenorganisaties in het Locov. De consumentenorganisaties pleiten er bovendien voor om een einde te maken aan uurdiensten.

Vanaf december gaat NS meer treinen rijden. Tegelijk gaat het nieuwe contract tussen NS en het Rijk van start. Rover is blij dat de reiziger een groot aantal van de eerder geschrapte treinen weer terug mag verwelkomen. Tegelijk ontbreekt in 2025 nog ruim 2% van de treinen. Reizigers merken dit vooral op vrijdagen en aan een aantal spitstreinen dat nog niet terugkeert op het spoor.

Rover is verbaasd dat NS het nieuwe contract meteen wil starten door minder treinen te rijden dan afgesproken. Samen met de andere organisaties roept Rover NS op om die laatste stap ook te zetten en alle eerder geschrapte treinen terug te brengen. Om te beginnen met de Zaanlijn tussen Uitgeest en Amsterdam, waar in het weekend en in de daluren slechts twee keer per uur een trein rijdt. Met dagelijks meer dan 12.000 in- en uitstappers op de stations aan deze lijn zou de kwartierdienst weer snel hersteld moeten worden. Ook tussen Amsterdam en Zeist en tussen Den Haag en Gouda zouden alle Sprinters weer moeten terugkeren.

“We zien ieder jaar meer reizigers terugkeren naar de trein, maar reizigers dreigen nu voor het derde jaar op een rij geconfronteerd te worden met minder treinen op hun traject” stelt Rover-directeur Freek Bos. “Het is hoog tijd dat NS niet langer achterom kijkt naar de lastige jaren achter ons maar zich richt op de toekomst door reizigersgroei verder mogelijk te maken met een aantrekkelijke dienstregeling.”

Rover en de andere consumentenorganisaties pleiten voor het niet alleen herstellen maar ook verder uitbreiden van de dienstregeling. Zo zouden er meer treinen kunnen rijden in de vroege ochtend en late avond. Bovendien adviseren zij NS om geleidelijk een einde te maken aan uurdiensten. Deze trajecten waar slechts één keer per uur een trein rijdt, zijn niet aantrekkelijk voor reizigers. Een halfuurdienst zou op termijn overal de absolute ondergrens moeten zijn, stellen de consumentenorganisaties.