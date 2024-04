Rotterdammer aangehouden op verdenking voorbereiden terroristisch misdrijf

Afgelopen donderdag 28 maart is een 19-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Tip van AIVD

'De man kwam in beeld na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Op basis van dit bericht kwam de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie direct in actie', aldus het OM.

Woning

De verdachte is in zijn woning aangehouden en het pand werd direct daarna doorzocht. Hierbij werden diverse gegevensdragers veiliggesteld. Wapens of explosieven werden niet aangetroffen.

Langer vast

De Rotterdammer is vrijdag 29 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. Omdat de verdachte in volledige beperkingen zit, hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat, kunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan.