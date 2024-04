Boete van 1,1 miljoen euro voor HEM voor misleiding bij telefonische werving

Dwingende verkoop energiecontracten

'Uit onderzoek van de ACM blijkt dat verkopers die namens HEM telefonisch energiecontracten verkochten vaak zo dwingend te werk gingen, dat er ook sprake is van een agressieve handelspraktijk', zo laat de ACM woensdag weten.

Waarschuwingen

De ACM heeft verschillende keren gewaarschuwd voor de hoge tarieven van HEM omdat uit de Monitor Consumentenmarkt Energie bleek dat de prijzen voor vaste contracten bij HEM ver boven het prijsplafond lagen. Deze dure vaste contracten werden via misleidende en vaak agressieve werving aangeboden aan klanten die hierdoor hun - vaak voordeliger – contract kwijt raakten.

Verkopers niet duidelijk

Verkopers waren niet duidelijk over de voorwaarden en tarieven van de contracten, waardoor klanten vaak pas later door hadden dat zij onder valse voorwendselen waren overgezet naar een duur contract van HEM. Klanten die weg willen bij HEM werden vervolgens vaak geconfronteerd met hoge opzegvergoedingen.

'Klanten ernstig benadeeld'

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “Door de misleidende en agressieve werving en door de hoge tarieven en hoge opzegvergoedingen heeft HEM klanten ernstig benadeeld. Sommige klanten betalen hierdoor ook nu nog onterecht maandelijks honderden euro’s meer voor gas en elektriciteit. De ACM vindt de overtredingen zeer ernstig en legt het bedrijf daarom een boete van 1,1 miljoen euro op.”

'Prijsbescherming'

HEM zet andere bedrijven in om consumenten en andere kleinverbruikers op te bellen om energiecontracten te verkopen. Deze verkopers vertelden niet dat zij belden namens leverancier HEM en gaven tijdens het verkoopgesprek ook geen duidelijke informatie over de voorwaarden en de tarieven van de contracten die ze verkochten. Verkopers zeiden bijvoorbeeld dat ze belden over het huidige contract of dat ze belden met een ‘prijsbescherming’. Ook werd soms gezegd dat er juist werd gebeld om te zorgen dat mensen niet meer werden lastiggevallen met ongevraagde telefoontjes over energiecontracten. Verkopers bleven vaak hardnekkig aandringen, ook als consumenten al verschillende keren hadden gezegd niet geïnteresseerd te zijn.

Veel klachten over werving

De ACM is het onderzoek naar HEM gestart omdat er veel klachten over de werving door dit bedrijf binnenkomen bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Een nieuw energiecontract is een complex product. Daar moet je rustig over kunnen nadenken en je moet de tijd nemen om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Daarom adviseert de ACM nooit tijdens een ongevraagd telefoontje akkoord te gaan met een nieuw energiecontract. Meer adviezen voor consumenten staan op ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.