DNB: betalen met mobiel in opmars

Ruim zeven van de tien betalingen aan de kassa waren in 2023 contactloos. 'Steeds meer contactloze betalingen gebeuren met een mobiele telefoon of smartwatch, zonder fysieke pinpas', zo meldt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

Pinpas steeds minder gebruikt

Het traditionele insteken van een pinpas doen we steeds minder. Dit blijkt uit jaarlijks gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

Het aandeel contactloze betalingen aan de kassa met een mobiele telefoon of smartwatch is fors toegenomen, van 21% in 2022 naar 29% in 2023. Deze stijging is met name ten koste gegaan van het aandeel betalingen met de pinpas, zowel contactloos als door de pinpas in te steken.

Mobiel en smartwatch

Ook gedurende 2023 is deze verschuiving zichtbaar: in de eerste maand van 2023 werd 23% van alle kassabetalingen afgerekend met mobiel of smartwatch, in de laatste maand van het jaar bedroeg dit 33%. Als deze trend zich verder voortzet zal contactloos betalen met mobiel of smartwatch in de loop van 2024 de meeste gebruikte manier zijn om aan de kassa af te rekenen.

Hoe hoger het bedrag, hoe vaker we onze pinpas blijven insteken

Het aandeel betalingen aan de kassa waarbij een pinpas wordt ingestoken is met een vijfde gedaald, van 10% naar 8%. Het gebruik hangt onder meer af van de hoogte van het bedrag. Zo werd in 2023 de pinpas bij bedragen lager dan €5 bij slechts 4% van de aankopen in de betaalterminal gestoken. Bij bedragen tussen €20 en €50 gebeurde dat meer dan twee keer zo vaak (9%) en bij bedragen hoger dan €50 zelfs vier keer zo vaak (18%).

Verklaring

Een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aandeel ingestoken pinpassen bij bedragen boven €50, is dat we nog niet zo lang geleden bij die bedragen onze pinpas altijd verplicht moesten insteken. Sommige consumenten blijven dat gewoontegetrouw doen, ook al is dat in principe niet meer nodig.

Tankstations

Vooral bij tankstation werd vaak op deze manier betaald: ruim één op de vier betalingen (26%) gebeurde daar door een pinpas in de betaalterminal te steken. Daar zijn twee mogelijke verklaringen voor: enerzijds wordt er relatief vaak meer dan €50 voor brandstof afgerekend en anderzijds is contactloos betalen bij veel onbemande pompen nog niet zo lang geleden ingevoerd; wij zijn nog niet gewend om daar contactloos af te rekenen.

Contant geld gebruiken we relatief vaak bij kleine bedragen

Een kwart van de bedragen onder €5 werd aan de kassa met contant geld betaald (25%). Bij bedragen tussen €50 en €100 was dat bijna de helft minder (13%). Boven €100 betaalden we 16% met contant geld. Dit is iets vaker dan in 2022. Het gebruik van contant geld is stabiel; al drie jaar lang zijn twee van de tien aankopen aan de winkelkassa met contant geld betaald.