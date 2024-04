Verdachte aangehouden na steekincident Roermond

Een bewoner van een pand aan de Hamstraat is donderdagmiddag 4 april gewond geraakt bij een steekincident.

Aan de hand van een signalement kon de verdachte even later worden aangehouden in het centrum van de stad. Het slachtoffer heeft bij het steekincident een oppervlakkige wond opgelopen. Hiervoor heeft behandeling plaatsgevonden bij de huisarts. Forensische Opsporing en de recherche doen onderzoek naar de toedracht van het incident.